Berberler ve kuaförler açık mı? Kademeli normalleşmede berberlerin çalışma saatleri ne zaman? Kuaförler saat kaçta açılır, kapanır?
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Berberler ve kuaförler açık mı? Kademeli normalleşmede berberlerin çalışma saatleri ne zaman? Kuaförler saat kaçta açılır, kapanır?

Berberler ve kuaförler açık mı? Kademeli normalleşmede berberlerin çalışma saatleri ne zaman? Kuaförler saat kaçta açılır, kapanır?
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Kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vatandaşlar kademeli Berberler ve kuaförler açık mı, berberler hafta sonu çalışacak mı, berberler hafta içi mi açık merak etti. İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Peki, Berberler ve kuaförler açık mı? Kademeli normalleşmede berberlerin çalışma saatleri ne zaman? Kuaförler saat kaçta açılır, kapanır? Ayrıntılar haberimizde...

Berberler açık mı? Kuaförler açık mı? merak edilen konular arasında yer alıyor. Yayımlanan genelgede birçok işletme için maddeler yer aldı. Bu işletmelerden birisi de berberler ve kuaförler oldu. Peki berberler açık olacak mı? Berberler kapalı mı olacak? Berberler saat kaça kadar açık? Berberler sabah kaçta açılacak?

BERBERLER VE KUAFÖRLER AÇIK MI?

Yayımlanan genelgeye göre berberler ve kuaförler hafta içi açık olacaktır.

Genelgedeki detaylar şu şekilde:

"3.3- Yukarıda sayılan işyerleri dışında kalan ve tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri;

- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir."

Buna göre berberler hafta içi 07:00 - 20:00 saatleri arasında çalışacaktır.

BERBERLER SAAT KAÇTA AÇILACAK? SAAT KAÇTA KAPANACAK?

Berberler hafta sonu kapalı olacaktır. Hafta içi ise sabah saat 07:00 'de açılacak ve akşam 20:00 'da kapanacaktır.

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Berberler ve kuaförler açık mı? Kademeli normalleşmede berberlerin çalışma saatleri ne zaman? Kuaförler saat kaçta açılır, kapanır? - Haberler
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