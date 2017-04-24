Berber Esnafının 'Çırak' Sıkıntısı

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Burdur'da faaliyet gösteren berber esnafları uzun zamandır çırak bulamama sıkıntısını yaşıyor.



Burdur genelinde faaliyet gösteren berberlerin çoğu çırak ve kalfa bulamaması dolayısıyla işlerini yalnız yapmaya çalışırken, mesleğin ustaları da bu durumun ileri ki yıllarda daha sıkıntılı bir hal alacağı kaygısını yaşıyor.



Erkeklerin kişisel bakım için ilk uğradıkları yerlerden olan berber salonlarında yaşanan bu durum mesleği icra edenleri farklı arayışlar arasına iterken, ilde faaliyet gösteren bir berberin camına astığı "WANTED ölü yada diri çırak, kalfa aranıyor" ilanı çırak bulamama durumunu da gözler önüne seriyor.



Burdur Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veli Soy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Burdur'da berber esnafının çırak bulma sıkıntısı çektiğini belirtti. İlde bulunan çoğu berberde kalfa ve çırak bulunmadığını ifade eden Soy, bu sıkıntıyı bayan kuaförlerinde yaşadığını kaydetti.



Soy, şöyle devam etti:



"Burdur'da çırak bulma sıkıntımız çok. Alttan yetişmeyince zamanla çürüyüp gidecek bu meslek. Şu an çalışan ustaların çoğunun yaşı 45'in üzerinde. Bir 10 sene sonra zor duruma düşecek. Zaten bizim meslek 55 yaşından sonra zora giriyor. Ayakta durmakta zorlanıyor insan o yaşta. Modeller değişiyor. Teknoloji ne kadar fazla olsa da insanların saç stilleri değişiyor. Bu eğilimlere ustaların yönelmesi bir zaman sonra zora giriyor. Bu da zamanla sıkıntıya girecek. Her konuda teknoloji olsa da bizim işlerde el emeği sanat olduğu için teknolojiyi kullansa da o saça el değmesi lazım. Bir usta olması lazım. Yetişmezse mutlaka aranan meslekler grubuna göre girecek. Bu mesleğin yaşaması ve bu sıkıntıların olmaması için yetkililere de ailelere de çağrım; tamam hepimiz çocuklarımızı okutalım ama bizim erkek berberlerinin de bölümü açılmalı. Hem okutup hem meslek sahibi yapmalarını tavsiye ederim."



Meslek liselerinde berberlik bölümünün açılmasını istediğini belirten Soy, açılacak berberlik bölümüyle hem eğitim alınacağını hem de meslek edinilebileceğini kaydetti.



Soy, çoğu berberin tek başına iş yaptığını belirterek, "Zaman zaman diğer ildeki oda başkanlarımızla görüştüğümüz zaman onlarda aynı dertten sıkıntı çekiyor. Eleman olmadığını bu sıkıntıları yaşadıklarını söylüyorlar. Yani Burdur'da dert aynıysa çevre illerde de aynı başka yerlerde de aynı." diye konuştu.



Ölü ya da diri kalfa ve çırak aranıyor



Burdur'da son yıllarda çırak bulamama sıkıntısı yaşayan bir berber esnafı ise dükkanının camına astığı "WANTED ölü yada diri çırak, kalfa aranıyor" ilanıyla görenleri hem şaşırtıyor hem de içinde bulunulan durumu gözler önüne seriyor.



Uzun süreden beri çırak bulamayan berber Mustafa Var, astığı ilanın vatandaşlar tarafından ilgi gördüğünü kaydetti. Eleman bulamayınca dikkati çekmek amacıyla böyle bir ilan hazırladığını dile getiren Var, tüm uğraşlarına rağmen çırak bulmakta sıkıntı çektiğini söyledi.



Var, "Meslek liselerinde bizim bölüm olmadığı için çırak yetişmiyor. Yetişen de hemen kendi dükkanını açıyor. Yalnız çalışıyoruz. İlginç bir afiş. Eleman yine bulamıyoruz ama dışarıdan gelen geçen afişin fotoğraflarını çekiyor. Bir şekilde reklamımızı yapıyorlar. Yine de elemanımız yok. Müşterilerimiz sağ olsun 'bizden birileri' olduğu için çayını kendi koyuyor, yerlerimizi süpürüyorlar hem para verip hem kendi işlerini kendileri yapıyor." diye konuştu.



Berberciliğin altın değerinde bir meslek olduğunu dile getiren Var, meslek liselerinde erkek berberliğine yönelik bölümlerin açılması gerektiğini kaydetti.



Böyle giderse mesleğin gelecekte sıkıntılı bir hal alacağını vurgulayan Var, "Bundan sonra belki 10-15 yıl daha devam ettirebiliriz ama geriden gelecek bir eleman yok. Eleman bulamayan berberler dükkanlarını kapatıp birleşmeye başlamış. Diğer şehirlerde duyuyoruz. Bundan sonra bizim memleketimizde de bununla karşılaşırız. Biz biraz daha revaçta oluruz ama bizden sonraki dönem yok." ifadelerini kullandı.



Var, eleman bulamadığı müddetçe ilginç afişlerle çırak aramaya devam edeceğini belirterek, "2 yıldır bu yazı var. Hala bir talep yok. Bundan sonrada mülakatsız eleman aranıyor yazısını kullanmayı düşünüyorum." dedi.