Berber Esnafının "Çırak" Sıkıntısı

Burdur'da faaliyet gösteren berber esnafı, çırak sıkıntısını yaşıyor.



Kent genelinde faaliyet gösteren berberlerin çoğu çırak ve kalfa bulamadığı için işini yalnız yapmaya çalışırken, mesleğin ustaları da bu durumun ileri ki yıllarda daha sıkıntılı bir hal alacağı kaygısını yaşıyor.



Erkeklerin kişisel bakım için ilk uğradıkları yerlerden olan berber salonlarında yaşanan bu sıkıntı mesleği icra edenleri farklı arayışlara iterken, berber esnafı, iş yerlerinin camlarına astıkları ilanlarla çırak bulmaya çalışıyor.



Burdur Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veli Soy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Burdur'da berber esnafının çırak bulmada sıkıntı çektiğini belirtti.



İlde bulunan çoğu berberde kalfa ve çırak bulunmadığını ifade eden Soy, bu sıkıntının kadın kuaför salonlarında da yaşadığını kaydetti.



Soy, şöyle devam etti:



"Burdur'da çırak bulma sıkıntımız çok. Alttan birileri yetişmeyince zamanla çürüyüp gidecek bu meslek. Şu an çalışan ustaların çoğunun yaşı 45'in üzerinde. Bu berberler 10 sene sonra zor duruma düşecek. İnsan o yaşta ayakta durmakta zorlanıyor. Modeller değişiyor. Teknoloji ne kadar fazla olsa da insanların saç stilleri değişiyor. Bu eğilimlere ustaların yönelmesi zor oluyor. Teknoloji gelişse bile saça el değmesi lazım. Bir usta olması lazım. Mesleğin yaşaması ve bu sıkıntıların olmaması için yetkililere de ailelere de çağrım, tamam hepimiz çocuklarımızı okutalım ama erkek berberleri için de bir bölüm açılmalı. Çocukları hem okutup hem meslek sahibi yapmalarını tavsiye ederim."



İlanla çırak arıyor



İş yerinin camına astığı ilanla 2 yıldır çırak aradığını söyleyen berber Mustafa Var da "Meslek liselerinde bizim bölüm olmadığı için çırak yetişmiyor. Yetişen de hemen kendi dükkanını açıyor. Yalnız çalışıyoruz. Eleman yine bulamıyoruz ama dışarıdan gelen geçen afişin fotoğraflarını çekiyor. Yine de elemanımız yok. İş yerine gelen müşterilerimiz sağ olsun bize yardımcı oluyor." diye konuştu.



Böyle giderse mesleğin gelecekte sıkıntılı bir hal alacağını ifade eden Var, "Bundan sonra belki 10-15 yıl daha devam ettirebiliriz ama geriden gelecek bir eleman yok. Eleman bulamayan berberler dükkanlarını kapatıp birleşmeye başladı." ifadelerini kullandı.