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Berber dükkanında toplanan Malili vatandaşların milli takımlarının maçını izlemesinden detaylar
Gol sevinci yaşayan Malililerden detay BAMAKO - Mali'nin başkenti Bamako'da vatandaşlar, Gabon'nun ev sahipliği yaptığı 2017 Afrika Uluslar Kupası maçlarını ev ve iş yerlerindeki televizyon ekranlarından takip etti.
Berber Dükkanında Kupa Heyecanı - Mali
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Berber dükkanında toplanan Malili vatandaşların milli takımlarının maçını izlemesinden detaylar Gol sevinci yaşayan Malililerden detay BAMAKO - Mali'nin başkenti Bamako'da vatandaşlar, Gabon'nun ev sahipliği yaptığı 2017 Afrika Uluslar Kupası maçlarını ev ve iş...
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