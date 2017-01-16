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Berber Dükkanında Kupa Heyecanı - Mali

Berber Dükkanında Kupa Heyecanı - Mali

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Berber dükkanında toplanan Malili vatandaşların milli takımlarının maçını izlemesinden detaylar Gol sevinci yaşayan Malililerden detay BAMAKO - Mali'nin başkenti Bamako'da vatandaşlar, Gabon'nun ev sahipliği yaptığı 2017 Afrika Uluslar Kupası maçlarını ev ve iş...

Berber Dükkanında Kupa Heyecanı - Mali

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Berber dükkanında toplanan Malili vatandaşların milli takımlarının maçını izlemesinden detaylar
Gol sevinci yaşayan Malililerden detay BAMAKO - Mali'nin başkenti Bamako'da vatandaşlar, Gabon'nun ev sahipliği yaptığı 2017 Afrika Uluslar Kupası maçlarını ev ve iş yerlerindeki televizyon ekranlarından takip etti.

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