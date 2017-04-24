Berber Cinayetinde 6 Kişi Gözaltında

Geçtiğimiz yıl Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen ve berber Murat Balta'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının sır perdesi aralanıyor.



21 Aralık 2016 tarihinde Gebze Hacı Halil Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir berber dükkanında Murat Balta isimli şahıs kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahla yaralanmıştı. Ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Balta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



Olay ile ilgili soruşturmayı başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Dedektifleri olayı gerçekleştirenin Y.L isimli şahıs olduğunu saptadı. Y.L 21 Ocak günü Ankara'da yakalanarak tutuklandı. Y.L.'nin emniyette verdiği ifade ile birlikte soruşturmayı derinleştiren emniyet ekipleri G.S.Ç, Y.G, S.G, B.S, R.A ve B.B isimli şahısların da olaya karıştığını tespit etti. İstanbul ve Gebze'de yapılan eş zamanlı operasyon ile de G.S.Ç, Y.G, S.G, B.S, R.A ve B.B isimli şahıslar kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet fişek, 1 adet otomatik av tüfeği, 1 adet kısa dipçik pompalı tüfek, 34 adet av tüfeği kartuşu, 9 adet kurusıkı fişek ve 3 adet sahte pasaport ele geçirildi. Şüpheliler emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ