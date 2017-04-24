Berber Cinayetinde 2 Tutuklama Daha

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçtiğimiz yıl bir berberin öldürülmesiyle ilgili yakalanan 2 kişi daha tutuklandı.



21 Aralık 2016 tarihinde Gebze Hacı Halil Mahallesi'nde meydana gelen olayda, berber Murat Balta dükkanında silahla yaralanmıştı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Balta, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, olayı gerçekleştirenin Y.L. isimli şahıs olduğunu belirledi. Y.L., 21 Ocak günü Ankara'da yakalanarak tutuklandı. Y.L.'nin emniyette verdiği ifade doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren emniyet ekipleri, G.S.Ç, Y.G, S.G, B.S, R.A ve B.B isimli şahısların da olaya karıştığını tespit etti. İstanbul ve Gebze'de yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanan 6 zanlı, işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Şüphelilerden B.S. ve Y.G. tutuklanırken, G.S.Ç, S.G, R.A. ve B.B. adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - KOCAELİ