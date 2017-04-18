Beratcan'ın Katiline Ağırlaştırılmış Müebbet, Anneye Beraat

Kartal'da kaybolduktan sonra Tuzla'da cesedi bulunan 9 yaşındaki Beratcan Karakütük davasında, küçük çocuğu öldüren Beratcan'ın annesinin sevgilisi Ersin Kaşıkçı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayı azmettirdiği iddia edilen anne Türkan Karakütük ise delil yetersizliğinden beraat etti.



Karal'da kaybolduktan sonra Tuzla'da ormanlık alanda cesedi bulunan 10 yaşındaki Beratcan Karakütük'ün Anadolu Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4. celsesinde karar çıktı. Tutuklu sanık Ersin Kaşıkçı ve tutuksuz sanık Türkan Karakütük ile avukatlarının katıldığı duruşmaya baba Ergün Karakütük katılmadı. Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı mütalaasında, anne Türkan Karakütük'ün Ersin Kaşıkçı'dan ayrılmak istemesi üzerine Kaşıkçı'nın onu üzüp cezalandırmak amacıyla öldürme eylemini gerçekleştirdiğini belirtti.



Kararda, Beratcan Karakütük'ü öldüren annesinin sevgilisi Ersin Kaşıkçı kendini savunamayacak çocuğu kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken cebir tehdit ve hile kullanarak çocuğun hürriyetinden yoksun bırakılması sucundan ise 6 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı. Beratcan Karakütük'ün annesi Türkan Karakütük için ise delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.



Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan Türkan Karakütük, "Bu ilişkiyi eşim bilmiyordu. Suçum olsa itiraf ederdim. Beraatımı istiyorum" dedi. Sanık Ersin Kaşıkçı ise olay gününe kadar Türkan Karakütük'le ilişkilerinin devam ettiğini belirterek, "Olayı Türkan'ın bilgisi doğrultusunda yaptım. Beni sürekli Beratcan'ı öldürmem konusunda sıkıştırıyordu. Bu cinayet Türkan'la ikimizin cinayeti" dedi.



Mahkeme heyeti, anne Türkan Karakütük hakkında "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan dava açıldığını ancak suçu işlediğine dair yeterli ve kesin delil bulunmadığından beraatına kararı verdi. Sanık Ersin Kaşıkçı, "kendini savunamayacak çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl hapse mahkum edildi.



Olayın geçmişi



Beratcan Karakütük'ün kaybolması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma sonucu izlenen kamera görüntülerinde küçük çocuğun beyaz renkli servis minibüsüne bindiği görülmüştü. Tuzla'da ormanlık alanda cesedi bulunan Beratcan'ın ölümüne ilişkin servis şoförü Ersin Kaşıkçı gözaltına alınmıştı. Kaşıkçı'nın Beratcan'ı bir su kuyusunda boğduğu ve annesiyle ilişkisinin bulunduğu ortaya çıkmıştı. Kaşıkçı hakkında "beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından anne Karakütük hakkında ise "kasten adam öldürmeye azmettirme" suçundan dava açılmıştı. - İSTANBUL