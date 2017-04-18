Beratcan'ın Babası Annenin de Ceza Almasını Istedi

İstanbul Kartal'da servis şoförü tarafından öldürülen 10 yaşındaki Beratcan Karakütük'ün babası Ergün Karakütük mahkeme kararıyla ilgili, beklediği bir sonuç olmadığını ve anne Türkan Karakütük'ün de ceza alması gerektiğini söyledi. Kartal'da kaybolduktan sonra Tuzla'da ormanlık alanda cesedi bulunan 10 yaşındaki Beratcan Karakütük'ün Anadolu Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4. celsesinde karar çıktı. Kararda, Beratcan Karakütük'ü öldüren annesinin sevgilisi Ersin Kaşıkçı kendini savunamayacak çocuğu kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılırken, anne Türkan Karakütük için ise delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.



Mahkeme kararını değerlendiren baba Ergün Karakütük, "Beklediğim bir karar değildi için açıkçası adalet yerini bulmadı. En azından zanlı kadar onunda ceza almasını isterdim. Benim beklediğim bir sonuç olmadı. Ortada bir cinayet var, sebebiyet var, can gitmiş. Bu nasıl bir adalet, elini kolunu sallayarak adliyeden çıkıyor. Bir insanın canı bu kadar ucuz mu? Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Cumhuriyet Başsavcılığımıza sesleniyorum, ben elimden geldiği kadar kanımın son damlasına kadar çocuğumun kanı için uğraşacağım ve onunda ceza alması için çabalayacağım. Bu karara gerçekten çok üzüldüm" dedi.



"TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜKLERİNE İNANIYORUM"



Baba Ergün Karakütük, "Türkan Karakütük'ün olayla alakası olmadığını düşünmüyorum, illaki vardır, sebepsiz yere can niye gitsin ki?" diyerek, "En az zanlı kadar onun da ceza almasını istiyorum. Çünkü benim oğlumun ölümüne sebebiyet oldu. Ben tasarlayarak öldürdüklerine inanıyorum. Gerçekten bir olay olmasa adam benim çocuğumu niye öldürsün. Ben vicdan azabından sabahlara kadar uyamıyorum. Bu nasıl bir vicdan ki kafasını yastığa rahat koyup uyuyabiliyor. Böyle bir anne olabilir mi" diye konuştu.



Boşanama davası açtığını ve ilk duruşmaya girdiklerini ancak daha boşanmalarının gerçekleşmediğini de kaydetti.



(Çetin Uzunkara /İHA)