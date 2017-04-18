Beratcan'ın Annesi Hakkında Flaş Karar
İstanbul Kartal'da 10 yaşındaki Beratcan Karakütük'ü öldüren servis şoförü Ersin Kaşıkçı, ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Kartal'da 10 yaşındaki Beratcan Karakütük'ü öldüren servis şoförü Ersin Kaşıkçı, ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Anne Türkan Karakütük ise beraat etti
(arşiv görüntüler)
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