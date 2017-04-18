Beratcan'ın Annesi Hakkında Flaş Karar

İstanbul Kartal'da 10 yaşındaki Beratcan Karakütük'ü öldüren servis şoförü Ersin Kaşıkçı, ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Anne Türkan Karakütük ise beraat etti



(arşiv görüntüler)



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