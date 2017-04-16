Berat Albayrak: 80 Milyon Fert Fert İnsanımız Kazanmıştır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, sandıkların açılmasının ardından Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Büyük Türkiye'nin temeli, bu tarihi günde aziz milletimizin feraseti ile atılmış oldu. Teşekkürler Türkiye. Cumhurbaşkanlığı sistemi ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Bugün millet, devlet ve 80 milyon fert fert insanımız kazanmıştır. Sandığa katılım, şeffaf oy süreci ile Türkiye dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Artık kucaklaşma ve "Büyük Türkiye" için gayret zamanıdır.

Bakan Albayrak'ın tweetleri:

