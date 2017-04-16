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Beraber Yapacağımız Çok İş Var'
Beraber Yapacağımız Çok İş Var'
'Beraber yapacağımız çok iş var'
16 Nisan 2017 Pazar 23:59
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Ankara 'Hayır' dedi, Gökçek bu tweeti attı
Davutoğlu sonuçları beğendi: Doğru karar!
Sonuçlara efkarlanıp canlı yayında sigara istedi
Sonuçların ardından AB'den ilk açıklama
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Referandum sonrası dolar sert düştü!
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YSK Başkanı'ndan tartışmalara nokta: Maç oynarken kural değiştirmedik
Referandumun kaderini geçersiz oylar belirledi
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'Hayır çıkmazsa kapatırız' diyen araştırma şirketinden açıklama
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Diyarbakır'da sandıkların kurulduğu okulda kan aktı: 3 kişi öldü
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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Güneysu'da çıkan sonuç
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