Beraber ve Sola Şarkılar

Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu "Periyodik Konser" ile 19 Nisan'da Deveci Han Kültür Merkezi'nde!

Beraber ve Sola Şarkılar

Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu "Periyodik Konser" ile 19 Nisan'da Deveci Han Kültür Merkezi'nde!

Detaylar :

İl : Edirne

İlce : Merkez

Mekan : Edirne Deveci Han Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Çavuşbey Mah. 22000 Merkez

Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Beraber ve Sola Şarkılar

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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