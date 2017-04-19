Beraber ve Sola Şarkılar
Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu "Periyodik Konser" ile 19 Nisan'da Deveci Han Kültür Merkezi'nde!
Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu "Periyodik Konser" ile 19 Nisan'da Deveci Han Kültür Merkezi'nde!
Detaylar :
İl : Edirne
İlce : Merkez
Mekan : Edirne Deveci Han Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Çavuşbey Mah. 22000 Merkez
Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Beraber ve Sola Şarkılar
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io