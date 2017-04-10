Benzine ve Gazyağına Bu Gece Zam Geliyor

Benzinin pompa fiyatına bu gece yarısından itibaren litre başına 10 kuruş zam yapılması bekleniyor.



Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 11 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin pompa satış fiyatında 10 kuruş, gazyağının satış fiyatında ise 11 kuruş artış meydana gelmiştir" denildi. - İstanbul