Benzine 15 Kuruş İndirim Geliyor, Motorinde İndirim Yok

Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından dolarda yaşanan düşüşe bağlı olarak benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 15 kuruş indirim bekleniyor.



Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 26 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 15 kuruş, gaz yağında 15 kuruş indirim bekleniyor. Motorinde ise 25 Nisan 2017 tarihinde fiyat değişikliği beklenmiyor" denildi. - İstanbul