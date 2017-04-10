Benzine 10 Kuruş Zam Yapıldı
Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş zam yapıldı.
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş zam yapıldı. Zam sonrasında benzinin litresi İstanbul'da ortalama 5,25 liradan 5,35 liraya, Ankara'da 5,30 liradan 5,40 liraya, İzmir'de 5,28 liradan 5,38 liraya yükselecek.
5 GÜN ÖNCE DE ZAM YAPILMIŞTI
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Benzine en son 5 Nisan'da 12 kuruş zam yapılmıştı.
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