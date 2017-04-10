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Benzine 10 Kuruş Zam
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Benzine 10 Kuruş Zam

Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 10 kuruşluk bir zam yansıtılacak.

Benzine 10 Kuruş Zam

Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 10 kuruşluk bir zam yansıtılacak.

Kaynak: Dunya.com

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