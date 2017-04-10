Benzine 10 Kuruş Zam
Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 10 kuruşluk bir zam yansıtılacak.
Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 10 kuruşluk bir zam yansıtılacak.
Kaynak: Dunya.com
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