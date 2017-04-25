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Benzinde 15 Kuruş İndirim Bekleniyor
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Benzinde 15 Kuruş İndirim Bekleniyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, yarından geçerli olmak üzere benzin ve gaz yağında 15'er kuruşluk indirim beklendiğini açıkladı.

Benzinde 15 Kuruş İndirim Bekleniyor

PÜİS'in twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 26 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 15 kuruş, Gaz yağında 15 kuruş indirim beklenmektedir. Motorinde ise 25 Nisan 2017 tarihinde fiyat değişikliği beklenmemektedir." denildi.

Benzinin litre fiyatının İstanbul'da 5,38 TL'den 5,23 TL'ye, Ankara'da 5,43 TL'den 5,28 TL'ye İzmir'de 5,40 TL'den 5,25 TL'ye inmesi bekleniyor.

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