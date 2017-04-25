Benzinde 14 Kuruş İndirim

Benzinin litre fiyatında 14 kuruş indirime gidildi.

Benzinde 14 Kuruş İndirim

Benzinin litre fiyatında 14 kuruş indirime gidildi.

Kaynak: Dunya.com

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Benzin, Fi
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