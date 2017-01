Benzin Zammıyla Gelen Yağmalama

Meksika'da artan benzin fiyatları için ülke çapında başlatılan eylemler kontrolden çıkınca yüzlerce kişi mağazaları yağmaladı.



En az 300 dükkan talan edildi, 600 kişi gözaltına alındı. Biri polis memuru, iki kişi çıkan olaylarda yaşamını yitirdi.



Kameralara yansıyan görüntülerde bir kadının çalmadan önce ayakkabıları denediği görülüyor. Televizyondan tuvalet kağıda her türlü ürün dakikalar içinde yağmalandı.



Ülke genelinde düzenlenen gösterilerde de protestocuların ana yolları kapattığı, lastik yaktığı ve benzin istasyonlarını bastığı belirtildi.



Sadece Veracruz eyaletinde 15 bin dükkan tedbir amaçlı kepenk kapattı.



As Mexico's president defends gas price hikes, protests descend into looting and violence https: //t.co/W6RCGt02KO pic.twitter.com/roKqYVX00g— Business Insider (@businessinsider) January 5, 2017



