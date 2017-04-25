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Benzin ve Motorine En Az 20 Kuruş İndirim Yapılmalı"
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Benzin ve Motorine En Az 20 Kuruş İndirim Yapılmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, petrol fiyatlarının uluslararası piyasalarda düşmesinin akaryakıt fiyatlarına yansıtılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu düşüşlerin ardından benzin ve motorine en az 20 kuruş indirim yapılmalıdır.

Benzin ve Motorine En Az 20 Kuruş İndirim Yapılmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, petrol fiyatlarının uluslararası piyasalarda düşmesinin akaryakıt fiyatlarına yansıtılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu düşüşlerin ardından benzin ve motorine en az 20 kuruş indirim yapılmalıdır." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, petrole yapılan zamların piyasaları A'dan Z'ye olumsuz etkilediğini belirtti.

Referandum sonrasında dövizde düşüş olduğunu ve uluslararası petrol piyasalarında fiyatların 57 dolardan 51 dolar seviyesine kadar indiğini hatırlatan Palandöken, şunları kaydetti:

"Son bir hafta içinde döviz kurlarında yaşanan düşüşle birlikte petrol fiyatlarının da uluslararası piyasalarda hızla azalması acilen akaryakıt fiyatlarına yansıtılmalıdır. Bu düşüşlerin ardından benzin ve motorine en az 20 kuruş indirim yapılmalıdır. Çünkü petrole yapılan her zam lokomotif olarak tüm ürünlere yansıdığı gibi, indirimler de aynı şekilde tüm ürünlere yansıyacaktır, bu da enflasyonun yeniden düşmesini sağlayacaktır. Yapılacak indirimle birlikte çiftçinin mahsulünden tutun esnafın rafına koyduğu ürünlere kadar her şeyin fiyatında düşüş yaşanacaktır."

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