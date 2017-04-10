Benzin ve Gazyağına Zam Geldi
Benzinin litre fiyatında 10 kuruş, gazyağına fiyatlarına da 11 kuruş zam geldi.
Benzinin litre fiyatında 10 kuruş, gazyağına fiyatlarına da 11 kuruş zam geldi.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) açıklamasına göre benzinin litre fiyatına 10 kuruş motorin fiyatlarına da 11 kuruş zam geldi. Benzinin litre fiyatı, bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde ortalama; İstanbul'da 5,25 liradan 5,35 liraya, Ankara'da 5,31 liradan 5,41 liraya, İzmir'de ise 5,28 liradan 5,38 liraya yükselecek.
Gazyağının ise litre fiyatı 3,88 liradan 3,99 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor. - İSTANBUL
-
Konuşmasına müjdeyle başlayınca meydan coştu
-
Cumhuriyet altını tarihi rekorunu kırdı!
-
Dev firmanın tonlarca makarnasına el koydular! Kaçakçılıkla suçlanıyor
-
Araç sahiplerine kötü haber! Pompaya bir zam daha geldi
-
Emeklilik için prim sayanlara müjde! Yeni düzenlemeler geliyor
-
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Büyük gün geldi
-
Kendisini dava eden kadın vekile çok konuşulacak teklif
-
Dünya, bu kareyi konuşuyor