Benzin ve Gaz Yağına İndirim
Benzin ve gaz yağına geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 15’er kuruş indirim bekleniyor.
Benzin ve gaz yağına geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 15'er kuruş indirim bekleniyor.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve gaz yağına 15'er kuruş indirim beklendiğini duyurdu. - İSTANBUL
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