Benzin İstasyonundaki Silahlı Kavga Kamerada

Benzin istasyonundaki silahlı kavga kamerada



BURSA - Bursa'da otomobil alışverişi yüzünden bir benzin istasyonunda yaşanan silahlı kavga güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Aralarındaki anlaşmazlık yüzünden benzin istasyonunda buluşan iki kişiden birinin tabanca ile vurulma anı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz ay Akçağlayan mahallesi Çiçek caddesi üzerindeki bir benzin istasyonunda akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Zafer Ç.ile Yasin İ.arasında araç satışı sebebiyle anlaşmazlik yasandı. Olay günü istasyonuna benzin almak için giren Yasin İ.'nin yanına konuşmak için gelen Zafer Ç. yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi sonrası Yasin İ. aracının torpido gözünden çıkardığı silahı ateşledi. Karnından yaralanan Zafer Ç. kanlar içerisinde yere yığılırken zanlı lüks cipiyle olay yerinden kaçtı.

Zafer Ç. 112 Ambulansıyla ağır yaralı halde hastaneye kaldırılırken olaya karışan kişilerden ikisi aynı gün, tabancayı ateşlediği iddia edilen Yasin İ. ise dün akşamüzeri Bursa Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Yasin İ. adliyeye sevk edildi.