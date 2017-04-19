Benzin Istasyonundaki Pompalı Dehşet Kamerada

Bursa'da otomobil satışı yüzünden bir benzin istasyonunda yaşanan silahlı kavga, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Aralarındaki anlaşmazlık yüzünden benzin istasyonunda buluşan iki kişiden birinin pompalı tüfek ile vurulma anı kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz ay Akçağlayan Mahallesi Çiçek Caddesi üzerindeki bir benzin istasyonunda akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Zafer Ç. (30) ile Yasin İ. (28) arasında araç satışı sebebiyle anlaşmazlık yasandı. Olay günü istasyonuna lüks bir cipin içerisinde gelen Yasin İ.'nin yanına konuşmak için gelen Zafer Ç., cipte bulunan kişilerle yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi sonrası aracın sürücüsü torpido gözünden çıkardığı tabanca ile Zafer Ç.'ye ateş etmek istedi. Ancak Yasin İ. müdahale edince başarılı olamadı. Yaşanan boğuşma sırasında cipin arka koltuğunda oturan Yasin İ. elinde bulunan pompalı tüfeği ateşledi. Karnından yaralanan Zafer Ç. kanlar içerisinde yere yığılırken, zanlılar olay yerinden kaçtı. Silahlı kavga anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.



Zafer Ç. 112 ambulansıyla ağır yaralı halde hastaneye kaldırılırken, olaya karışan kişilerden ikisi aynı gün, pompalı tüfeği ateşlediği iddia edilen Yasin İ. ise dün akşamüzeri Bursa Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Yasin İ. adliyeye sevk edildi.



(Cengiz Gündüz-Serkan Akkuş/İHA)