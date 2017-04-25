Benzin Fiyatlarına 14 Kuruş İndirim Yapıldı

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 14 kuruş indirim yapıldı. Ankara'da litresi ortalama 5,40 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,26 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,35 liradan 5,21 liraya, İzmir'de 5,38 liradan 5,24 liraya düşecek.

10 NİSAN'DA ZAM YAPILMIŞTI

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatına en son 10 Nisan'da 10 kuruş zam yapılmıştı.