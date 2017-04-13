Benkiran'dan Yeni Hükümete Destek Çağrısı

Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Sekreteri Abdulilah Benkiran, partisinin girdiği "reform yolundan" ayrılmayacağını, bu yüzden PJD milletvekillerini yeni Başbakan Sadeddin el-Osmani'nin kurduğu hükümet için güven oyu vermeye çağırdı.



PJD'nin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Benkiran bugün bir araya geldiği PJD milletvekilleriyle ülkede yeni kurulan hükümete ilişkin istişare toplantısı yaptı.



Toplantıda konuşan Benkiran, PJD'nin parti olarak hükümette bulunduğu beş yıl boyunca başlattıkları reform yolundan ayrılmayacağını, bu reformların devam etmesi için PJD milletvekillerinden yeni hükümeti desteklemelerini istedi.



Benkiran, "Bütün yaptıklarımız ülkenin yararına, devlet, vatan ve milletin düzeni içindir. Halkımızın umudu olduk, onların maddi ve manevi koşullarını iyileştirmek için çabaladık. Bütün bu süreç samimi olmadan gerçekleştirilemezdi." ifadesini kullandı.



Toplantıya katılan PJD milletvekillerinden Emine Maa el-Ayneyn ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Benkiran'ın PJD'li milletvekillerine, yeni hükümeti desteklemeleri konusunda telkinde bulunduğunu belirtti.



Ayneyn, Benkiran'ın, "Yeni hükümeti destekleyeceğiz, çünkü PJD hükümetin başını çekiyor. Milletvekilleri olarak üstünüze düşeni yapmanızı bekliyorum." dediğini belirtti.



Fas'ta 7 Ekim 2016'da gerçekleştirilen seçimlerden sonra hükümeti kurmakla görevlendirilen PJD Genel Sekreteri Abdulilah Benkiran'ın 5 ay boyunca sürdürdüğü koalisyon hükümeti kurma arayışından sonuç elde edememesi üzerine Kral 6. Muhammed, 17 Mart'ta hükümeti kurma görevini Benkiran'dan alarak aynı partiden Osmani'ye vermişti.



Osmani, 26 Mart'ta Benkiran'ın ve PJD'nin çizgisinden taviz vererek altı partinin koalisyonda anlaştığını açıklamasının ardından, parti içerisinde Osmani'nin bu tavrı tepki çekmişti.



Fas Kralı 6. Muhammed tarafından 6 Nisan'da onaylanan yeni hükümette, 7'si teknokrat bakan olmak üzere PJD'nin 12, Milli Bağımsızlar Birliğinin 7, Halk Hareketinin 5, Halk Gücü Sosyalist Birliğinin 3, İlerleme ve Sosyalizm Partisinin 3, Anayasal Birlik Partisinin 2 bakanı bulunuyor.



Yeni hükümetin önümüzdeki günlerde Fas Parlamentosu Temsilciler Meclisi'nin güven oyuna sunulması bekleniyor.