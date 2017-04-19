Benimle İtalya'ya Gel: Napoli Yemekleri
İtalyan mutfağının en karakteristik tariflerini Eataly Mutfak Atölyesi'nde Napoli'den gelen şefi Andrea ile keşfedin.
İtalyan mutfağının en karakteristik tariflerini Eataly Mutfak Atölyesi'nde Napoli'den gelen şefi Andrea ile keşfedin.
Napoli… Pizzanın doğduğu yer, manda sütü mozerellanın ana vatanı, İtalyan mutfağının kalbi!
Hem Napoli mutfağının sırlarını keşfedin hem de sevdiklerinizi gerçek Napoli tarifleriyle büyüleyin.
Orata all'acqua pazza
Napoli usulü levrek
Puttanesca
Siyah zeytin, sarımsak ve domates soslu makrna
Torta Caprese con crema Pasticcera all'arancio
Capri bölgesinden bademli ve çikolatalı kek, portokal kreması ile
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi
Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)
Başlangıç Saati : 19.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Benimle İtalya'ya Gel: Napoli Yemekleri
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır