Benimle İtalya'ya Gel: Napoli Yemekleri

İtalyan mutfağının en karakteristik tariflerini Eataly Mutfak Atölyesi'nde Napoli'den gelen şefi Andrea ile keşfedin.

Benimle İtalya'ya Gel: Napoli Yemekleri

İtalyan mutfağının en karakteristik tariflerini Eataly Mutfak Atölyesi'nde Napoli'den gelen şefi Andrea ile keşfedin.

Napoli… Pizzanın doğduğu yer, manda sütü mozerellanın ana vatanı, İtalyan mutfağının kalbi!

Hem Napoli mutfağının sırlarını keşfedin hem de sevdiklerinizi gerçek Napoli tarifleriyle büyüleyin.

Orata all'acqua pazza

Napoli usulü levrek

Puttanesca

Siyah zeytin, sarımsak ve domates soslu makrna

Torta Caprese con crema Pasticcera all'arancio

Capri bölgesinden bademli ve çikolatalı kek, portokal kreması ile

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi

Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)

Başlangıç Saati : 19.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Benimle İtalya'ya Gel: Napoli Yemekleri

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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