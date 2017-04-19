İtalyan mutfağının en karakteristik tariflerini Eataly Mutfak Atölyesi'nde Napoli'den gelen şefi Andrea ile keşfedin.



Napoli… Pizzanın doğduğu yer, manda sütü mozerellanın ana vatanı, İtalyan mutfağının kalbi!



Hem Napoli mutfağının sırlarını keşfedin hem de sevdiklerinizi gerçek Napoli tarifleriyle büyüleyin.



Orata all'acqua pazza



Napoli usulü levrek



Puttanesca



Siyah zeytin, sarımsak ve domates soslu makrna



Torta Caprese con crema Pasticcera all'arancio



Capri bölgesinden bademli ve çikolatalı kek, portokal kreması ile



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi



Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)



Başlangıç Saati : 19.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Benimle İtalya'ya Gel: Napoli Yemekleri



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır