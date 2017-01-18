Benimle İtalya'ya Gel: Napoli Yemekleri

İtalyan mutfağının en karakteristik tariflerini Eataly Mutfak Atölyesi'nde Napoli'den gelen şefi Andrea ile keşfedin.
"Napoli… Pizzanın doğduğu yer, manda sütü mozerellanın ana vatanı, İtalyan mutfağının kalbi!
Hem Napoli mutfağının sırlarını keşfedin hem de sevdiklerinizi gerçek Napoli tarifleriyle büyüleyin."
Menu
Parmigiana di Alici Hamsi "parmigiana"
Puttanesca
Siyah zeytin, sarımsak ve domates soslu makrna
Torta Caprese con crema Pasticcera all'arancio
Capri bölgesinden bademli ve çikolatalı kek, portokal kreması ile
Kaynak: Etkinlik.io