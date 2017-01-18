Benimle İtalya'ya Gel: Napoli Yemekleri

İtalyan mutfağının en karakteristik tariflerini Eataly Mutfak Atölyesi'nde Napoli'den gelen şefi Andrea ile keşfedin.



"Napoli… Pizzanın doğduğu yer, manda sütü mozerellanın ana vatanı, İtalyan mutfağının kalbi!



Hem Napoli mutfağının sırlarını keşfedin hem de sevdiklerinizi gerçek Napoli tarifleriyle büyüleyin."



Menu



Parmigiana di Alici Hamsi "parmigiana"



Puttanesca



Siyah zeytin, sarımsak ve domates soslu makrna



Torta Caprese con crema Pasticcera all'arancio



Capri bölgesinden bademli ve çikolatalı kek, portokal kreması ile