Benimle İlgilendiği Kulağıma Geldi'

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve geçtiğimiz yaz Portekiz'in Sporting Lizbon takımına transfer olan Merih Demiral, orada yaşadıklarını ve büyük Türk takımlarının kendisine olan ilgisiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.



Ajansspor'da Özgür Sancar'ın sorularını cevaplayan 19 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray ve Beşiktaş'ın benimle ilgilendiğini duydum" dedi.



Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Merih Demiral'ın röportajından satırbaşları:



BURADA OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM



"Portekiz'e alıştım, halen alışmaya çalışıyorum. Dil bilmediğim için ilk zamanlar çok zor oldu. Hocam ve takım arkadaşlarım bana bu konuda yardımcı oldu. İngilizce konuşuyorum, Portekizce'den kelimeler öğreniyorum. Sporting Lizbon akademisi çok önemli bir yere sahip, ben de kendimi burada olmaktan dolayı çok şanslı hissediyorum



Sporting Lizbon'a geldiğimde her şey sıfırdan başladı. Hocalarım özel olarak çalıştırdı. Saha içi ve saha dışı her şey güzel durumda. A Takımla antrenmanlara çıkıyorum. Takıma tanıttılar beni, altyapıdan geldiğim için saygı kazandım, burada altyapı bir gelenek. İnşallah gelecek sezon Sporting Lizbon'un A Takımında şans bulurum.



Futbol karakterimin Lizbon'a uygun olduğunu düşünüyorum. Eksiklerimi kapatmaya çalışıyorum. Eleştiriler hep olumlu yönde"



ÖNCELİĞİM AVRUPA'DA ÜLKEMİ İYİ TEMSİL ETMEK; AMA TÜRKİYE'YE DE DÖNEBİLİRİM



"Galatasaray ve Beşiktaş'ın benle ilgilendiği kulağıma geldi. Ben bu konuda şu anda konuşmak istemiyorum. Hedefim Avrupa olduğu için buraya geldim. Önceliğim Avrupa'da ülkemi en güzel şekilde temsil etmek. Türkiye'de dönebilirim, neden olmasın." Ajansspor