Serkan Atar'ın yönettiği "Benim Neyim Eksik" tiyatro oyunu, 13 Ocak'ta Profilo Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.



Yazan: Serkan Atar, Barbaros Uzunöner



Yöneten: Serkan Atar



Oynayanlar



Serenay Aktaş



Osman Dursun



Meral Kaplan



Serkan Atar



Ebru Kaymakçı



Erkan Çubuk



Müzik Grubu: Grumpy Rock



Tuana Yılmaz



Buğra Özdemir



Hüseyin Çubuk



Atahan Çiftçi



Işık ve Dekor: Ömür Saka



Kostüm: Hilal Kalban



Koreografi: Sezgi Çopur



Söz Müzik: Serkan Atar



Düzenleme: Grumpy



"Konusu, taslağı, teması, koreografisi ve müzik tarzıyla alışılmış kabaretif tiyatro anlayışından çok farklı bir oyun sunuyoruz sizlere.



Oyunun tematik tavrı; insanların eksiklikleri üzerine kurulu. Dolayısıyla skeç konuları çıkar ilişkileri, çekememezlik, dedikodu, karakter bozuklukları gibi zamanımızın güncel konularından yani insanın eksikliklerinden beslendi.



Oyunumuz çağdaş ve özgün metin diliyle seyirciyi kolay yakalıyor. Ters köşe kurgular ve beklenmedik olaylar ile kahkaha dolu olan metin, en klasik tabiriyle güldürürken düşündürüyor da.



Oyunumuzun müzikleri canlı orkestramız eşliğinde eğlenceli şarkılarla oyuna hizmet etmekte.



Eğlenceli koreografisi ve özel olarak tasarlanmış ışık oyunlarıyla sahnenin illüzyonu ve seyir zevki daha lezzetli oluyor. Serenay Aktaş, Meral Kaplan ve Ebru Kaymakçı gibi tanınan oyuncuları ile birlikte Serkan Atar, Osman Dursun ve Erkan Çubuk gibi deneyimli oyuncuları kadrosunda barındıran oyun, canlı orkestrası ve solisti ile de fark yaratıyor.



Benim Neyim Eksik, tiyatroseverlere eğlenceli, komik ve nitelikli bir oyun vaadediyor."