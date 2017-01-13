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Benim Neyim Eksik

Benim Neyim Eksik

Serkan Atar'ın yönettiği "Benim Neyim Eksik" tiyatro oyunu, 13 Ocak'ta Profilo Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.

Benim Neyim Eksik

Serkan Atar'ın yönettiği "Benim Neyim Eksik" tiyatro oyunu, 13 Ocak'ta Profilo Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.

Yazan: Serkan Atar, Barbaros Uzunöner

Yöneten: Serkan Atar

Oynayanlar

Serenay Aktaş

Osman Dursun

Meral Kaplan

Serkan Atar

Ebru Kaymakçı

Erkan Çubuk

Müzik Grubu: Grumpy Rock

Tuana Yılmaz

Buğra Özdemir

Hüseyin Çubuk

Atahan Çiftçi

Işık ve Dekor: Ömür Saka

Kostüm: Hilal Kalban

Koreografi: Sezgi Çopur

Söz Müzik: Serkan Atar

Düzenleme: Grumpy

"Konusu, taslağı, teması, koreografisi ve müzik tarzıyla alışılmış kabaretif tiyatro anlayışından çok farklı bir oyun sunuyoruz sizlere. 

Oyunun tematik tavrı; insanların eksiklikleri üzerine kurulu. Dolayısıyla skeç konuları çıkar ilişkileri, çekememezlik, dedikodu, karakter bozuklukları gibi zamanımızın güncel konularından yani insanın eksikliklerinden beslendi. 

Oyunumuz çağdaş ve özgün metin diliyle seyirciyi kolay yakalıyor. Ters köşe kurgular ve beklenmedik olaylar ile kahkaha dolu olan metin, en klasik tabiriyle güldürürken düşündürüyor da. 

Oyunumuzun müzikleri canlı orkestramız eşliğinde eğlenceli şarkılarla oyuna hizmet etmekte.

Eğlenceli koreografisi ve özel olarak tasarlanmış ışık oyunlarıyla sahnenin illüzyonu ve seyir zevki daha lezzetli oluyor. Serenay Aktaş, Meral Kaplan ve Ebru Kaymakçı gibi tanınan oyuncuları ile birlikte Serkan Atar, Osman Dursun ve Erkan Çubuk gibi deneyimli oyuncuları kadrosunda barındıran oyun, canlı orkestrası ve solisti ile de fark yaratıyor.

Benim Neyim Eksik, tiyatroseverlere eğlenceli, komik ve nitelikli bir oyun vaadediyor."

Kaynak: Etkinlik.io

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