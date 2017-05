Benim İçin Küçük Bir Nefes Bir Ömür Demek"

METİN BOLAT - Konya'da, akciğerleri çalışmadığı için taşınabilir oksijen cihazıyla yaşamını sürdüren 15 yaşındaki Emine Mutlu, yaşadığı sıkıntıya rağmen aldığı her nefesle mutlu olduğunu dile getiriyor.



Münevver ve Bülent Mutlu çiftinin 2,5 aylıkken doktora götürdükleri kızları Emine'ye, solunum sistemini etkileyen Kistik Fibrozis hastalığı teşhisi konuldu.



Emine, 9 yaşına geldiğinde hastalığı ilerlediği için rahat nefes alamamaya başladı. Bir süre sonra da akciğerleri çalışmaz hale gelen çocuk, solunum cihazına bağlandı. Gün boyunca bağlı olduğu cihaz adeta akciğerleri haline gelen Emine, oksijen cihazını yanında taşıyor.



"Sabahları 'Oh bugün de nefes alabiliyorum' diyorum"



Emine Mutlu, yaşı ilerledikçe daha çok bilgi sahibi olduğu hastalığıyla yaşamayı öğrendiğini söyledi.



Hastalığının konuşma, yürüme, gülme, ağlama gibi hallerde yaşamını zorlaştırdığını aktaran Mutlu, en azından elinde taşıdığı cihaz sayesinde kısa süreli de olsa rahatça dışarıya çıktığını ve yürüdüğünü dile getirdi.



Her sonun yeni bir başlangıç olacağı düşüncesiyle hayatını sürdürdüğünü anlatan Mutlu, şöyle devam etti:



"Çevremdekiler elimdeki cihazı görünce haliyle merak edip soruyor. Bazen hastalığımın bulaşıcı olduğunu düşünüp yanımdan uzaklaşanlar bile oluyor. Hayata hep pozitif bakarım. Sizden tek farkım makinem. Sabah kalktığımda içime derin bir nefes çekip ferahlıyorum. Sabahları 'Oh bugün de nefes alabiliyorum' diyorum. Nefesimi doya doya alıyorum. Mutluyum. Karamsarlığa kapılmam. Hayatı doya doya yaşıyorum. Benim için küçük bir nefes, bir ömür demek. Zaten hayatın kaynağı nefes değil mi? Makinemle de olsa yaşadığım için sevinçliyim. Nefes alabiliyorsanız gerisi hep boş."



"Takipte olan bir hasta"



Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevgi Pekcan, küçük yaşta tanı alan hastalarıyla yakından ilgilendiklerini ifade etti.



Akciğer transferi için gerekli yazışmaların yapıldığını belirten Pekcan, "Ancak hastamız nakil için henüz hazır değil. Nakil için hazırlık yapıyoruz. Hastamız hazır olduğunda ve uygun akciğer bulunduğunda nakil gerçekleştirilecek. Sevgi dolu Emine'nin yaşama azmi herkese örnek oluyor." dedi.