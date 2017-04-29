Benim Evimde Çorba İçen Adamlar Fetö'cü Oldu"

"Balyoz Planı" davasında beraat eden ve cezaevinden çıktıktan sonra Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili kitaplar yazan Emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel, "Bizim çocuklarımızı aldılar, bize düşman ettiler. Benim evimde çorba içen adamlar bunlardan oldu." dedi.



"22. İzmir Kitap Fuarı"nda okuyucularıyla buluşan ve kitaplarını imzalayan Önsel, burada yaptığı açıklamada, FETÖ'nün tertibi "balyoz davası" kapsamında yargılandığını ve 18 yıl hapis cezası aldığını hatırlattı.



FETÖ ile hayatı boyunca mücadele ettiğini, örgüte dair bildiklerini, yaşadıklarını, uyarılarını cezaevinde kaldığı süre içerisinde ve beraat ettikten son kaleme aldığını ifade eden Önsel, "Devletin içinde kendilerini kamufle eden FETÖ'cüler halen var. Bu nedenle devletin içindeki FETÖ'cü larvalar süratle temizlenmeli." diye konuştu.



FETÖ'nün uluslararası desteği olan bir örgüt olduğunu ifade eden Önsel, darbe girişimi zanlılarının ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından hala teslim edilmemesine tepki göstererek, şu değerlendirmede bulundu:



"Bizim çocuklarımızı aldılar, bize düşman ettiler. Benim evimde çorba içen adamlar bunlardan oldu. Düşünebiliyor musunuz, halka ateş etti. Bu durum, en kızdığınız harekette bile yoktur. Sinsice örgütlendiler. Size komşuluk, arkadaşlık, dostluk, yapan, beraber yediğiniz, içtiğiniz kişilerin sizi arkanızdan vurduğunu, ihanetini gördük. Bu kabul edilebilir, insani birşey değildir. 15 Temmuz darbe girişimi ile FETÖ'nün silahlı bir terör örgütü olduğunu herkes açıkça gördü."



Önsel, kitap imzaladığı okuyucularıyla fotoğraf çektirerek, sohbet etti.