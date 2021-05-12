Benim Adım Melek yeni bölüm canlı yayın HD izle! Benim Adım Melek 65. bölüm full izle! Benim Adım Melek 66. fragmanı yayınlandı mı?

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BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alpay'a ulaşamayan Funda Adana'da duramaz ve Antep'e döner. Alpay, yurtdışına kaçacağı günü beklerken, Funda'nın döndüğünü duyan Kerem babasını bulmak için kapıya dayanır. Funda ile aralarında çıkan tartışmadan sonra konağa dönen Kerem'i polis gözaltına alır. Melek ve Halil, bir yandan da Alpay'ın izini sürmektedir. Halil'in olan bitende Kenan'ın parmağı olduğundan şüphelenmektedir. Ancak kimseyi buna ikna edemeyince Kenan'ın peşine düşer. Alpay'ı sakladığına neredeyse emin olan Halil, Kenan'ın evine baskın verir. Halil Alpay'ı orada bulacak mı? Gözleri önünde oğlu gözaltına alınan Melek, Kerem'in Funda'nın bebeğine kastettiğini öğrenince ne yapacak? Ömer tayin işlemlerini durdurmayı başarabilecek mi yoksa ailesini ve Defne'yi geride bırakıp gitmek zorunda mı kalacak? Kerem üstüne atılan iftiradan kurtulabilecek mi?

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