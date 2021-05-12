Benim Adım Melek canlı izle! TRT1 Benim Adım Melek 65. bölüm canlı izle! 12 Mayıs Benim Adım Melek full HD canlı izle!

TRT1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek bu akşam 63. yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümü canlı olarak izlemek için haberimizdeki linkten yararlanabilirsiniz. Peki, Benim Adım Melek canlı izle! Benim Adım Melek TRT1 canlı izle! Benim Adım Melek yeni bölüm full HD canlı izle! Benim Adım Melek tek parça izle! Benim Adım Melek canlı izle! Benim Adım Melek yeni bölüm full HD canlı izle! Benim Adım Melek tek parça izle! Benim Adım Melek son bölümde neler oldu?

TRT1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek bu akşam 65. yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümü canlı olarak izlemek için haberimizdeki linkten yararlanabilirsiniz. Peki, Benim Adım Melek canlı izle! Benim Adım Melek TRT1 canlı izle! Benim Adım Melek yeni bölüm full HD canlı izle! Benim Adım Melek tek parça izle! Benim Adım Melek canlı izle! Benim Adım Melek yeni bölüm full HD canlı izle! Benim Adım Melek tek parça izle! Benim Adım Melek son bölümde neler oldu? Benim Adım Melek canlı izle! TRT1 Benim Adım Melek 65. bölüm canlı izle! Benim Adım Melek son bölümde neler oldu? Benim Adım Melek full HD canlı izle! İşte detaylar haberimizde…

BENİM ADIM MELEK 65. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Herkes Kenan'ın Vildan'a olan aşkını öğrenir. Kenan'ın bu duygularının Vildan'da da bir karşılığı olduğunu zannederler. Vildan gizli iş çevirmekle suçlanırken bulur kendini. Yaşananlardan habersiz neyin içine düştüğünü anlayamaz haldedir. Zümrüt'e de Ömer'e de anlatamaz bunu. Ömer annesinin de Kenan'a karşılık verdiğini düşünür ve bu aşkı kabullenemez. Soluğu Kenan'ın evinde alır. Halil ona yetişmeye çalışmaktadır. Halil, Ömer'e engel olabilecek mi? Yoksa Ömer, Kenan'a zarar mı verecek? Kenan'ın planları tıkır tıkır işlerken bu mektup işi de nereden çıkar? Funda'nın parmağı olduğunu anladığında ise ona da öyle bir akıl oyunu oynayacaktır ki Funda ölmekten beter olacaktır. Diğer yandan Alpay hala özgürlüğüne kavuşma hayalleri kurar. Gemiye binerek yurtdışına gitmek için denizci kıyafetlerini giymiş ölümü bekler ama haberi yoktur. Kenan, Alpay'ı öldürebilecek mi? Yoksa yakalanacak mı? Kenan'ı nasıl bir son beklemekte?

BENİM ADIM MELEK KONUSU NEDİR?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek'in hayattaki en kıymetlileri: çocukları…

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

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