Benim Adım İyilik" Sosyal Sorumluluk Projesinde İlk Adım

Edremit Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen bir sosyal sorumluluk projesi olan "Benim Adım İyilik Projesi" tanıtım toplantısı Kaymakam Ali Sırmalı Başkanlığında Kaymakamlık makamında gerçekleşti.



Benim Adım İyilik Sosyal Sorumluluk Projesi ile ilgili Kaymakam Sırmalı tarafından sunum yapılarak; Projenin amacı, niçin hayata geçirildiği, nasıl yürüyeceği, hedef kitlesine nasıl ulaşılacağı ve faaliyetleri ile ilgili geniş bilgilerin paylaşıldığı toplantıda basın mensupları ve proje koordinatörü Selma Tekçe hazır bulundu.



Tanıtım toplantısında konuşan Kaymakam Ali Sırmalı "Benim Adım İyilik Sosyal Sorumluluk Projemiz ile Edremit ilçesi merkez ve mahallelerinde yaşayan öğrenciler, ihtiyaç sahibi kişiler, yaşlılar, engelliler, şehit aileleri ve gaziler, madde bağımlılığı riski ile karşı karşıya olanlar ve dezavantajlı gruplar içerisinden hedef grup olarak belirlediğimiz kişilere gönüllülük esasıyla el uzatıp yardımlaşma ve dayanışma duygusunun yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Projemiz; bir sosyal sorumluluk projesi olup katılım gönüllülük esaslıdır. Projemiz katma değer oluşturabileceği düşünülen herkese açıktır. Bu bağlamda herkesin desteğini bekliyoruz" dedi.



Proje kapsamında yapılacak faaliyetlere değinen Kaymakam Sırmalı "Projemizde sponsor destekleriyle oluşturulan kıyafet dağıtım noktasında ücretsiz yeni kıyafet dağıtımı, Çocuklara eğitim materyalleri ve okul kıyafetleri temini, Çocukların okula gönderilmesinin sağlanması, Sosyal etkinlikler (sinema, tiyatro, dışarıda yemek, tarihi yerler), Proje kapsamında "Benim Adım İyilik Hatıra Ormanı"nda projemize destekte bulunan hayırseverler ve sponsor firmalar adına sertifikalı ağaç dikilerek teşekkür sunulması, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi, Roman Mahallemizde Halk Eğitim Kurslarının açılması, Romanlara yönelik İŞKUR Projesiyle istihdam sağlanması, Öksüz ve yetim öğrencilere Kaymakamlığımızca birer mektup gönderilerek "Anneniz-babanız hayatta olsaydı onlardan ne isterdiniz?" Sorusu yöneltilerek, onların taleplerinin karşılanmasına yönelik çalışmalar, madde bağımlılığıyla ilgili bilinçlendirme çalışmaları (konferans, seminer), İlçemizde bulunan engelli bireylerin ziyareti, huzurevi ve çocuk esirgeme kurumu ziyareti, şehit aileleri ve gazilerimizin ziyaretleri ile bu ziyaretler neticesinde tespit edilen ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalar koordinasyon sağlanarak yapılacaktır" dedi.



Toplantı sonrası proje kapsamında sponsor destekleriyle oluşturulan kıyafet dağıtım noktasında Dokuz Eylül Ortaokulu öğrencilerine kıyafet dağıtımı gerçekleşti. Kaymakam Ali Sırmalı ve eşi Nuray Sırmalı öğrencilere yeni kıyafetler hediye ederek onları mutlu etti. Yeni kıyafetlere sahip olan öğrenciler Kaymakam Sırmalı ve eşi Nuray Sırmalı'ya çok teşekkür ettiler.



Kıyafet dağıtımında konuşan Kaymakam Sırmalı; "Sosyal Sorumluluk Projemize destek vererek projemize katkıda bulunan Sponsorlara ve kıyafet dağıtım noktasını kaymakamlığımıza tahsis eden Edremit Belediye Başkanlığına desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR