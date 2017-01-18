Benim Adım İyilik" Projesi Hayata Geçiyor

Edremit Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen "Benim Adım İyilik" Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Gazi İlkokulunda eğitim gören 35 öğrenci, öğretmenleri gözetiminde bir alışveriş merkezine götürülererek eğlenceli bir gün geçirdiler.



Kaymaklık tarafından gönderilen araçlarla öğretmenleri gözetiminde okuldan alınarak Edremit'te bulunan bir alışveriş merkezine götürülen öğrenciler bir fast food restoranınıda öğlen yemeği yediler. Daha sonra AVM'yi gezerek büyük keyif alan öğrenciler sinemada vizyona yeni giren ve sevilen animasyon filmi olan "Kurbağa Krallığı" filmini büyük bir beğeni ile izlediler. Filmin ardından bir kahve firması öğrencilere sıcak çikolata ikramında bulundu. Kaymakamlığımız tarafından yürütülen proje kapsamında alışveriş merkezini gezerek unutamayacakları bir gün yaşayan öğrenciler Kaymakam Sırmalı'ya çok teşekkür ettiler. Kaymakam amcalarına daha çok ders çalışma sözü veren öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.



Öğrencilerle Alışveriş Merkezinde bir araya gelen Kaymakam Ali Sırmalı ve Eşi Nuray Sırmalı öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. Öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet eden Kaymakam Sırmalı "Öğrencilerimizin çeşitli aktivitelerle güzel bir gün geçirmeleri için uğraşıyoruz. Onların gözlerindeki mutluluğu görmek bizim için çok anlamlı. Projemizde bizlere desteğini esirgemeyerek bu sosyal etkinlikleri öğrencilere hediye etmemizi sağlayan sponsor firmalara ilgileri, duyarlılıkları ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.



"Benim Adım İyilik" Sosyal Sorumluluk Projesi ile özellikle öğrencilerin eğitimde başarılarının artırılması, eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunulması, moral ve motivasyonlarının güçlendirilmesi amaçlanmakta olup çocukta güven ve sorumluluk duygusunun geliştirilerek kültürel ve sosyal yaşama entegrasyonunu sağlamayı hedeflemekte. Proje kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere ve başarılı öğrencilere yönelik çeşitli sosyal etkinlikler yapılmaya devam edecek. - BALIKESİR