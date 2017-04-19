Beni Yıka" Akımına Rus Ressam Nikita Golubev'den Son Nokta

Kirlenen arabaların yarattığı rahatsız edici görüntülere farklı bir şekilde yaklaşan başarılı Rus ressam Nikita Golubev, hayata geçirdiği çalışmaları sayesinde kendi çevresinde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.



Herhangi bir nedenden dolayı kirlenen, toz veya çamur içerisinde kalan araçların üzerine yaptığı çizimlerle oldukça başarılı bir işe imza atan sanatçı, projesi sayesinde oldukça olumlu yorumlarla karşılaştı.



İşte başarılı Rus ressam Nikita Golubev'in çalışmalarına birkaç örnek;