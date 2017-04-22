"İstanbulda Cihangirde bir pis pansiyonda yaşayan aktör komedyen eskisi.İssiz unutulmuş,Fransızlar da aktörlere ağustos böceği der.Ömrü kısadır.Kışı düşünmez.La fonten masalında ki gibi.



Aktör anılarını anlatmaya başlar Minür Özkul'un evinden başlar.Ertem eğilmez,biraz Yeşilçam,Orhan boran ,Öztürk Serengil, Baykal Kent.Yıldırım Önal .Anılar zaman zaman güldürücek,bazen hüzünlendircek."





Yaş Sınırı: 10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.



10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Urla



Mekan : Toprak Sahne Tiyatrosu



Mekan Adresi : Hacı İsa Mahallesi Eski Pazaryeri Sokak No: 1/25



Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Beni Güldürenler | Osman Cavcı



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır