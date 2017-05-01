Bengü Yazı Erken Getirdi

Böyle Hissetmeyi Çok Bekledim

Selim Selimoğlu ile yeni bir ilişkisinde çok mutlu olduğunu belirten Bengü"Çok mutluyum şuan. Sevenlerim de benden böyle bir haber bekliyordu. Bu ilişkininin üstüne çok fazla cümle kuramıyorum. Çünkü çok ama çok heyecanlanıyorum. Bu durumla ilgili cümle kurarken ellerim titriyor. 10 dakika düşünüyorum. Böyle duygular hissetmeyi çok bekledim. Allah'ta sesimi duydu. Çok kıymetli bir şey bu ve nazar değmesini istemiyorum" dedi.

Herkes Mutlu Olduğumu Bilsin

Çok tatlı ve kıymetli bir ilişki yaşadığını söyleyen Bengü "İçimizden ne gelirse paylaşacağım. Selim'in romantik olup olmadığını yaşayarak göreceğim. Ben bugüne kadar işimde de olsa hiçbir şeyi saklamadım ve ilişkimde de saklamayacağım. Herkes mutlu olduğumu bilsin. Tatlı ve kıymetli bir şey yaşıyorum" diye konuştu. 21 yaşında ilk albümünü çıkarttığını ve çok yol kat ettiğini beliryen Bengü"Çok büyüttüğüm bu yolun artık tadını çıkartmaya başladım" dedi.

