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Bengü 2017 Hilton Yılbaşı Galası

Bengü 2017 Hilton Yılbaşı Galası

Yeni yıla Bengü'nün muhteşem şarkılarıyla merhaba demek isterseniz Hilton İstanbul Bosphorus'ta yerinizi alın.

Bengü 2017 Hilton Yılbaşı Galası

Yeni yıla Bengü'nün muhteşem şarkılarıyla merhaba demek isterseniz Hilton İstanbul Bosphorus'ta yerinizi alın.

Birçok şarkısıyla milyonların kalbini fetheden tarzı, tavrı ve şarkıları ile adından her zaman söz ettiren Bengü son single çalişması "Sığamıyorum" şarkısı ile 2016 yılına damga vurdu. Bengü, yılbaşı gecesi Hilton İstanbul Bosphorus'ta sevenleriyle birlikte 2017'ye merhaba diyecek.

Yılbaşı gecesi dünden bugüne en sevilen şarkılarını seslendirerek sevenlerine unutamayacakları muhteşem bir gece hazırlığında olan Bengü'den önce Dicle Olcay sahne alacak.

Detaylı Bilgi: 0530 503 33 26

Menü

Meze Tabağı

Füme somon, karides, ton balığı, muammara, roka & su teresi, babagannuş, defne aromalı zeytin yağı, güneş kurusu limonlu domates sos ile

Ravies Meze

Baharatlı keçi peyniri,  dil peyniri, kavun & beyaz peynir, acılı ezme, humus

Ara Sıcak İçli köfte, mücver, talaş böreği

Ana Yemek

Ağır ateşte pişmiş kuzu gerdan, meyhane pilavı, közde biber arpacık soğanı

Tatlı Tabağı

Lor peynir tatlısı, ballı dondurma, nar sos ile çay & kahve ve petit - fours

Limitsiz Yerli İkram ve Meşrubat

Gece yarısından sonra:

Süzme mercimek çorbası, kruton ve limon ile

Kaynak: Etkinlik.io

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