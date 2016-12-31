Yeni yıla Bengü'nün muhteşem şarkılarıyla merhaba demek isterseniz Hilton İstanbul Bosphorus'ta yerinizi alın.
Birçok şarkısıyla milyonların kalbini fetheden tarzı, tavrı ve şarkıları ile adından her zaman söz ettiren Bengü son single çalişması "Sığamıyorum" şarkısı ile 2016 yılına damga vurdu. Bengü, yılbaşı gecesi Hilton İstanbul Bosphorus'ta sevenleriyle birlikte 2017'ye merhaba diyecek.
Yılbaşı gecesi dünden bugüne en sevilen şarkılarını seslendirerek sevenlerine unutamayacakları muhteşem bir gece hazırlığında olan Bengü'den önce Dicle Olcay sahne alacak.
Detaylı Bilgi: 0530 503 33 26
Menü
Meze Tabağı
Füme somon, karides, ton balığı, muammara, roka & su teresi, babagannuş, defne aromalı zeytin yağı, güneş kurusu limonlu domates sos ile
Ravies Meze
Baharatlı keçi peyniri, dil peyniri, kavun & beyaz peynir, acılı ezme, humus
Ara Sıcak İçli köfte, mücver, talaş böreği
Ana Yemek
Ağır ateşte pişmiş kuzu gerdan, meyhane pilavı, közde biber arpacık soğanı
Tatlı Tabağı
Lor peynir tatlısı, ballı dondurma, nar sos ile çay & kahve ve petit - fours
Limitsiz Yerli İkram ve Meşrubat
Gece yarısından sonra:
Süzme mercimek çorbası, kruton ve limon ile
Bengü 2017 Hilton Yılbaşı Galası
Yeni yıla Bengü'nün muhteşem şarkılarıyla merhaba demek isterseniz Hilton İstanbul Bosphorus'ta yerinizi alın.
Yeni yıla Bengü'nün muhteşem şarkılarıyla merhaba demek isterseniz Hilton İstanbul Bosphorus'ta yerinizi alın.