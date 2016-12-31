Bengü 2017 Hilton Yılbaşı Galası

Yeni yıla Bengü'nün muhteşem şarkılarıyla merhaba demek isterseniz Hilton İstanbul Bosphorus'ta yerinizi alın.



Birçok şarkısıyla milyonların kalbini fetheden tarzı, tavrı ve şarkıları ile adından her zaman söz ettiren Bengü son single çalişması "Sığamıyorum" şarkısı ile 2016 yılına damga vurdu. Bengü, yılbaşı gecesi Hilton İstanbul Bosphorus'ta sevenleriyle birlikte 2017'ye merhaba diyecek.



Yılbaşı gecesi dünden bugüne en sevilen şarkılarını seslendirerek sevenlerine unutamayacakları muhteşem bir gece hazırlığında olan Bengü'den önce Dicle Olcay sahne alacak.



Detaylı Bilgi: 0530 503 33 26



Menü



Meze Tabağı



Füme somon, karides, ton balığı, muammara, roka & su teresi, babagannuş, defne aromalı zeytin yağı, güneş kurusu limonlu domates sos ile



Ravies Meze



Baharatlı keçi peyniri, dil peyniri, kavun & beyaz peynir, acılı ezme, humus



Ara Sıcak İçli köfte, mücver, talaş böreği



Ana Yemek



Ağır ateşte pişmiş kuzu gerdan, meyhane pilavı, közde biber arpacık soğanı



Tatlı Tabağı



Lor peynir tatlısı, ballı dondurma, nar sos ile çay & kahve ve petit - fours



Limitsiz Yerli İkram ve Meşrubat



Gece yarısından sonra:



Süzme mercimek çorbası, kruton ve limon ile