Bengisu bu kez 313 grubuyla 6 Ocak'ta BKM Mutfak Sahne'de!



İlk çalışması "Dünya'nın Öteki Ucuna"yı yayınlayan, eğitim hayatını Amerika'da Berklee College of Music'te sürdüren Bengisu, BKM Mutfak Sahne'de özel bir orkestrayla dinleyicisi karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Enerjik ve kıpır kıpır bir repertuvara sahip Bengisu feat. 313 konserinde hem çok eğleneceksiniz hem de güzel müzik dinlemenin tadına doyacaksınız.



80'ler ve 90'lar Türkçe ve İngilizce şarkıların yanı sıra günümüz popüler şarkılarının da nefes bulacağı gecede Birkan Şener şefliğindeki orkestra ile Bengisu, mükemmel bir bütünü nasıl oluşturduklarının altını müzikle çizecek.