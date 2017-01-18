Bengi Projesi Tanıtım Toplantısı

Kepsut ilçesindeki okul müdürlerine Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) Projesi tanıtıldı.



Kepsut 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu Salonu'nda, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, ilçede görev yapan okul müdürlerine BENGİ Projesi hakkında bilgiler verdi.



Projenin eğitim için çok önemli olduğunun altını çizen Yazıcı, projeyle il genelindeki okullarda eğitim ve öğretimin kalitesinin artması, öğrencilere bilgiye ulaşma yollarının öğretilmesi, eğitim personelinin bilgi ve becerilerinin yükseltilmesi, aralarındaki iletişimin ve paylaşımın sağlamasının hedeflendiğini vurguladı.



Yazıcı, "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi ve özel okullar ile kurumları kapsayan 183 bin öğrenciye, 14 bin personele ve hayat boyu öğrenme ile tüm Balıkesir halkına ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.



Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Kepsut Kaymakam Vekili Nurettin Yücel, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Durmuş, daire müdürleri ve öğretmenler katıldı.