Bengi Projesi Tanıtım Toplantısı

Bigadiç ve Sındırgı ilçelerindeki okul müdürlerine Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) Projesi tanıtıldı.



Bigadiç Atatürk İlkokulu'nda yapılan toplantıya, Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Uras, Bigadiç ilçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Efe, Bigadiç ve Sındırgı'daki okul müdürleri katıldı.



Çağlar, projenin, eğitim öğretim faaliyetlerinde niteliği yükselterek öğrencilerin akademik başarısını, zihinsel, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden bir bütün olarak gelişmesini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.



Kaymakam Çağlar ayrıca yetişen bireylerin milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesine ve milletine faydalı olacağını belirtti.