Bengi, Edremit'te Okul Müdürlerine Tanıtıldı

Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) proje tanıtım toplantısı Edremit İlçe Milli Eğitim Toplantı salonunda Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Havran İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve Havran ilçesi okul müdürleri ve Edremit okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleşti.



Edremit İlçe Milli Eğitim Toplantı salonunda gerçekleşen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç'un konuşması ile başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç konuşmasında "Balıkesir'de eğitimin niteliğini artırma ve kalitesini geliştirme misyonu ile oluşturulan Bengi Projesi; akademik başarı ve kariyerin yanında, değerler eğitimi, sosyal-kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler, Okul Aile ve Toplum çalışmalarından oluşmaktadır. İnanıyoruz ki, BENGİ projesi ilçemizde ve ilimizde oluşturduğu rüzgarla, ilimizde 2023/2071 hedeflerine taşıyacak, soru çözen değil sorunları çözen nesilleri yetiştirmemize katlı sağlayacaktır. Bu bağlamda BENGİ'nin bir alt projesi niteliğinde olan, ilçemizde uygulamaya koyduğumuz, "Hedef 3'te 3" Projesi, "Edebiyat Rüzgarları" Projesi ve tüm okullarımızda uygulanmakta olan onlarca farklı ve birbirinden güzel okuma projeleri, sayın valimizin himayelerindeki BENGİ projesini Edremit olarak ciddi bir şekilde beslendiğimizi düşünmekteyim. Başta Sayın Valimize, İl Milli Eğitim Müdürümüze, her daim eğitime olan maddi ve manevi katkılarıyla eğitimcilerin yanında olduğunu hissettiren Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve bu yolculukta başarılı olmamıza belkide en büyük katkıyı sağlayacak siz değerli okul müdürlerimize teşekkür ediyorum" dedi.



Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü adına İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Birimi Şube Müdürü ve BENGİ Proje Koordinatörü Fahri Acar Bengi Projesinin; 14 bin personel ve 183 bin öğrenciyle birlikte uygulandığı Balıkesir il genelinde eğitim öğretim faaliyetlerinin niteliğini artırmak ve milli manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi hedeflendiğini söyledi.



Ardından İlçe Kaymakamı Ali Sırmalı İlçemiz okul müdürlerinin projeyi yakından takip etmelerini isteyerek çalışmalarının tüm kurumların ortak çalışmaları ile sürdürülebilir olduğunu belirtti. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı BENGİ projesinin kısa zamanda büyük etkiler oluşturduğunu söyleyerek "Değerler Eğitimini ön planda tutan, Sosyal Kültürel Faaliyetlere önem veren,yine Okul Aile Toplum ilişkilerini geliştirmeyi hedefleyen çok güzel bir proje. İnanıyorum ki bu proje ile ilçemizde, ilimizde bölgemizde eğitimin kalitesinin artıracaktır bunu en kısa zamanda gözlemleyeceğiz" dedi.



Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Birimi Şube Müdürü ve BENGİ Proje Koordinatörü Fahri Acar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Birimi Şube Müdürü ve BENGİ Projesi Bilişim ve Yazılım Sorumlusu Yusuf Yalçın'ın sunumlarının ardından toplantı sona erdi. - BALIKESİR