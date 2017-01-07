"Benerci Kendini Niçin Öldürdü?" tiyatro oyunu, 7 Ocak'ta Nazım Hikmet Kültür Merkezi Ruhi Su Salonu'nda izleyicisiyle buluşuyor.



(…) Söz konusu gencin ismi: Benerci. Kendisi aslen Hintli olup doğum yeri Delhi'dir.. Dostlarının gözünde tam adam, düşmanlarına göre azgın bir delidir ve Britanya polisinde künyesi şüphelidir.. Görünüşüne gelince: ne tombul bir cüce, ne bir dev, ne de bir babik oğlandır O. İki gözlü, tek burunlu, basbaya insandır O (…)



Benerci devrimci bir gençtir. Hazım zamanlarını, boş gecelerini değil, boydan boya ömrünü vermiştir devrime(…)



Hindistan'ın gerçek bağımsızlık ve gerçek kurtuluşu için çalıştığından dolayı, Britanya polisi tarafından tutuklanmış, Britanya adliyesi tarafından yargılanmış ve Britanya hükümeti tarafından, Benerci, hapse atılmıştır(…)



Benerci benim oğlum.



Onu benkellemden, etimden, iskeletimden



sizin için doğurdum…



Dostlar!"



NAZIM HİKMET



Eskişehir Sanat Tiyatrosu



Oyun süresi: Bir perde – 1 saat 15 Dakika



Yazan: Nazım Hikmet



Aynı adlı romandan uyarlayan ve yöneten: Erkal Umut



Oynayan: Latif Tiftikçi



Işık efekt yönetimi: Dilara Acer



Dramaturji, afiş, dekor: Topluluk çalışması