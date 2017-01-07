"Benerci Kendini Niçin Öldürdü?" tiyatro oyunu, 7 Ocak'ta Nazım Hikmet Kültür Merkezi Ruhi Su Salonu'nda izleyicisiyle buluşuyor.
(…) Söz konusu gencin ismi: Benerci. Kendisi aslen Hintli olup doğum yeri Delhi'dir.. Dostlarının gözünde tam adam, düşmanlarına göre azgın bir delidir ve Britanya polisinde künyesi şüphelidir.. Görünüşüne gelince: ne tombul bir cüce, ne bir dev, ne de bir babik oğlandır O. İki gözlü, tek burunlu, basbaya insandır O (…)
Benerci devrimci bir gençtir. Hazım zamanlarını, boş gecelerini değil, boydan boya ömrünü vermiştir devrime(…)
Hindistan'ın gerçek bağımsızlık ve gerçek kurtuluşu için çalıştığından dolayı, Britanya polisi tarafından tutuklanmış, Britanya adliyesi tarafından yargılanmış ve Britanya hükümeti tarafından, Benerci, hapse atılmıştır(…)
Benerci benim oğlum.
Onu benkellemden, etimden, iskeletimden
sizin için doğurdum…
Dostlar!"
NAZIM HİKMET
Eskişehir Sanat Tiyatrosu
Oyun süresi: Bir perde – 1 saat 15 Dakika
Yazan: Nazım Hikmet
Aynı adlı romandan uyarlayan ve yöneten: Erkal Umut
Oynayan: Latif Tiftikçi
Işık efekt yönetimi: Dilara Acer
Dramaturji, afiş, dekor: Topluluk çalışması
Benerci Kendini Niçin Öldürdü?
"Benerci Kendini Niçin Öldürdü?
"Benerci Kendini Niçin Öldürdü?" tiyatro oyunu, 7 Ocak'ta Nazım Hikmet Kültür Merkezi Ruhi Su Salonu'nda izleyicisiyle buluşuyor.