Tiyatro Terminal'in 4 yıldır sahnelenmeye devam eden Ben Ruhi Bey Nasılım oyunu, 21 Ocak'ta Karşı Sanat Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşuyor.
Oyun HakkındaTürk Edebiyatının önemli şairlerinden Edip Cansever'in TDK ödülünü almış aynı adlı ırmak şiirinden oyunlaştırılan Ben Ruhi Bey Nasılım, konakta yetişmiş bir kentsoylu olan Ruhi Bey'in trajedisini anlatır. Yalnızlaşmış, yabancılaşmış bireyin trajedisini varoluşsal bir düzlemde, ölüm-yaşam paradoksu içinde iletir. Edip Cansever'in ölmeden önce sahnede görmek istediği oyun, özgün kurgusuyla 2011 yılından bu yana İzmir'de seyirciyle buluşmayı sürdürüyor.
Yazan: Edip Cansever
Oyunlaştıran: Burak Özhan
Yöneten: Necmettin Amaç
Sahne Tasarımı: Emrah Kürekçi, Hakan İsmail Şiriner
Işık Tasarımı: Hasan Bayrakçı
Özgün Müzik: Bilge Kuzu
Koreografi: Julide Derya
Teknik Sorumlu: Demir Ali Kökçü
Oynayanlar: Burak Özhan, Julide Derya
Dış Sesler: Şebnem Doğruer, Necmettin Amaç, Julide Derya
Ben Ruhi Bey Nasılım
Tiyatro Terminal'in 4 yıldır sahnelenmeye devam eden Ben Ruhi Bey Nasılım oyunu, 21 Ocak'ta Karşı Sanat Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşuyor.
Tiyatro Terminal'in 4 yıldır sahnelenmeye devam eden Ben Ruhi Bey Nasılım oyunu, 21 Ocak'ta Karşı Sanat Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşuyor.