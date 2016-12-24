Tiyatro Terminal'in 4 yıldır sahnelenmeye devam eden Ben Ruhi Bey Nasılım oyunu, 24 Aralık'ta Karşı Sanat Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşuyor.



Oyun HakkındaTürk Edebiyatının önemli şairlerinden Edip Cansever'in TDK ödülünü almış aynı adlı ırmak şiirinden oyunlaştırılan Ben Ruhi Bey Nasılım, konakta yetişmiş bir kentsoylu olan Ruhi Bey'in trajedisini anlatır. Yalnızlaşmış, yabancılaşmış bireyin trajedisini varoluşsal bir düzlemde, ölüm-yaşam paradoksu içinde iletir. Edip Cansever'in ölmeden önce sahnede görmek istediği oyun, özgün kurgusuyla 2011 yılından bu yana İzmir'de seyirciyle buluşmayı sürdürüyor.



Yazan: Edip Cansever



Oyunlaştıran: Burak Özhan



Yöneten: Necmettin Amaç



Sahne Tasarımı: Emrah Kürekçi, Hakan İsmail Şiriner



Işık Tasarımı: Hasan Bayrakçı



Özgün Müzik: Bilge Kuzu



Koreografi: Julide Derya



Teknik Sorumlu: Demir Ali Kökçü



Oynayanlar: Burak Özhan, Julide Derya



Dış Sesler: Şebnem Doğruer, Necmettin Amaç, Julide Derya