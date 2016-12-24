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Ben Ruhi Bey Nasılım

Ben Ruhi Bey Nasılım

Tiyatro Terminal'in 4 yıldır sahnelenmeye devam eden Ben Ruhi Bey Nasılım oyunu, 24 Aralık'ta Karşı Sanat Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşuyor.

Ben Ruhi Bey Nasılım

Tiyatro Terminal'in 4 yıldır sahnelenmeye devam eden Ben Ruhi Bey Nasılım oyunu, 24 Aralık'ta Karşı Sanat Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşuyor.

Oyun HakkındaTürk Edebiyatının önemli şairlerinden Edip Cansever'in TDK ödülünü almış aynı adlı ırmak şiirinden oyunlaştırılan Ben Ruhi Bey Nasılım, konakta yetişmiş bir kentsoylu olan Ruhi Bey'in trajedisini anlatır. Yalnızlaşmış, yabancılaşmış bireyin trajedisini varoluşsal bir düzlemde, ölüm-yaşam paradoksu içinde iletir. Edip Cansever'in ölmeden önce sahnede görmek istediği oyun, özgün kurgusuyla 2011 yılından bu yana İzmir'de seyirciyle buluşmayı sürdürüyor.

Yazan: Edip Cansever

Oyunlaştıran: Burak Özhan

Yöneten: Necmettin Amaç

Sahne Tasarımı: Emrah Kürekçi, Hakan İsmail Şiriner

Işık Tasarımı: Hasan Bayrakçı

Özgün Müzik: Bilge Kuzu

Koreografi: Julide Derya

Teknik Sorumlu: Demir Ali Kökçü

Oynayanlar: Burak Özhan, Julide Derya

Dış Sesler: Şebnem Doğruer, Necmettin Amaç, Julide Derya

Kaynak: Etkinlik.io


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