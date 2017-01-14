Usta oyuncu Kemal Kocatürk'ten bir unutulmaz portre "Ben Orhan Veli", sizler için sahnelenmeye devam ediyor.



Uyarlayan, yöneten: Kemal Kocatürk



Müzik: Ayça Kocatürk



Dekor, kostüm: Sırrı Topraktepe



Işık: Aslı Atasoy



Oynayanlar: Kemal Kocatürk, Ozan Sevin



Piyano: Ayça Kocatürk



Usta oyuncu Kemal Kocatürk'ten bir unutulmaz portre daha. "Ben Orhan Veli"; Orhan Veli Kanık'ın kısıtlı yaşamına sığdırdığı unutulmaz şiirlere, dünya görüşüne, yazılarına, öykülerine, aşklarına, dostluklarına ve çile dolu hayatına bir ağıt niteliğinde. Oyunda, Orhan Veli'nin hiç bilinmeyen yanlarını ortaya çıkarırken fikirlerinin bugünü nasıl kucakladığına şaşkınlıkla şahit olacaksınız.



Yazılarını adeta bugün kaleme alınmışçasına sıcak ve hararetli bulduğunuzda, aslında onun ne kadar ileri görüşlü biri olduğunu anlayıp, geçen zamanın ülkemiz değerlerinden, kültüründen ve insanından neler çaldığına hep birlikte üzülürken, geleceğin reçetesinin de aslında nerede gizli olduğunu keşfedeceksiniz. Bu görkemli hayatın izini usta oyuncu, yönetmen Kemal Kocatürk ve Ozan Sevin'in sesinden, bedeninden, Ayça Kocatürk'ün birbirinden güzel besteleriyle Orhan Veli şiirlerini bir şölene çevirmesine, Sırrı Topraktepe'nin sahnede kurduğu yalın ve işlevsel dünyasını Aslı Atasoy'un ışığı aydınlatacak.



"Bir Garip Orhan Veli" adıyla yıllarca Orhan Veli'yi oynayan ve adeta onunla özdeşleşen, unutulmaz usta oyuncu Müşfik Kenter'in anısına Orhan Veli'nin 100. doğum yılı eşlik edecek.