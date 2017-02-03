Ben Kukla Değilim

"Ortada kukla var yandan geç"



Şehrin en güçlü ve en eski tiyatrosu son zamanlarda yaşanan seyirci azlığı nedeniyle kapanma aşamasına gelmiştir. Tiyatronun sahibi personeliyle toplantı yapar ve gösterilerdeki seyirci düşüşüyle ilgili oyuncuların fikrini alır…



Palyaço Bidi, bidi arkadaşı ki,ki komşuları olan tiyatronun yenilikler yaptığını ve Paris'ten kukla tiyatrosu getirdiklerini söyler.



Patron kukla tiyatrosu fikrine sıcak bakar. ve bir gün bidi, bidi tiyatroya geldiğinde sahnede bir kukla tiyatrosuyla karşılaşır. Patron bidi,bidinin düşüncesini beğendiğini ve bir kukla tiyatrosuyla anlaştığını ama bu sebeple işten çıkarmalar yapacağını söyler. Tiyatronun patronu Bidi,bidinin palyaço burnunu alarak artık onunla palyaço olarak çalışmayacağını söyler. Burnunu kaybeden Bidi,bidi kukla tiyatrosundan intikam alma planları yapar…



Yazan: Mehmet Tahir İkiler Yönetmen: Şevket Çetin Reji ast: Serkan Yaşar Oyuncular: Serkan Yaşar, Şevket Çetin, Özlem İkiler, Banu Demirel, Abdullah Gürel, Hasan Erten, Şahset Berber Yaş seviyesi: 4 ve 11