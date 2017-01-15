Ben Frida Kahlo "Otoportre"

Ankara Devinim Tiyatro 5. Sanat yılında Meksikalı ünlü ressam Frida Kahlo'nun yaşam öyküsünü sahneye taşıyor.



Ahmet Yapar'ın yazıp yönettiği oyunda Frida Kahlo'yu Fatmanur İsmailçebi oynuyor. Oyunun müzik düzenlemesi Didem Doğan ve Abdullah Demir Çiçek'e ait. Oyun, Frida Kahlo'nun Meksika' da gerçekleştirdiği ilk ve son resim sergisinde geçiyor. Frida'nın yaşadığı acı, aşk, resim ve devrim dolu yaşam öyküsünü Frida' nın kendini ağzından izleyiciye aktarıyor. Çocukluğundan ölümüne kadar çektiği acılar, yaşadığı inişli çıkışlı aşklar ve komünist kimliğiyle içinde bulunduğu eylemleri resmeden, yazan Frida' nın hikayesi sezon boyunca seyirci karşısında olacak.



SÜRE : 1 Saat 30 Dakika



YAZAN VE YÖNETEN : Ahmet YAPAR



OYNAYAN : Fatmanur İSMAİLÇEBİ



MÜZİK DÜZENLEME : Abdullah Demir ÇİÇEK (Gitarist)



Didem DOĞAN (SOLİST)



Çağatay ÇİÇEK (GİSTARİST)



REJİ ASİSTANI : Ozan DEMİRCİOĞLU



MAKYÖZ : Sema YAYLA



GÖRSEL TASARIM VE KARAKALEM ÇALIŞMA : Esma ŞENCAN



GRAFİK TASARIM : Bircan MUYAN